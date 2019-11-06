Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Schein und SeinJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 7: Schein und Sein
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Luisa ist froh, dass Christian ihr anbietet, in sein Gästezimmer zu ziehen. Markus setzt ihr die Pistole auf die Brust: Wenn sie nicht mit ihm zusammenleben will, macht er Schluss. Anna geht es wieder besser, aber ihrer Schwester gegenüber ist sie immer noch misstrauisch. Rebecca Gabriel ist eine bemerkenswerte Frau Anfang 40, die nach einem Kreislaufkollaps in die Klinik eingeliefert wird und jegliche Untersuchung verweigert - bald kommt der Grund ans Licht. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Alex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1