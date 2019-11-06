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Klinik am Alex

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Schein und Sein

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Klinik am Alex

Folge 7: Schein und Sein

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Luisa ist froh, dass Christian ihr anbietet, in sein Gästezimmer zu ziehen. Markus setzt ihr die Pistole auf die Brust: Wenn sie nicht mit ihm zusammenleben will, macht er Schluss. Anna geht es wieder besser, aber ihrer Schwester gegenüber ist sie immer noch misstrauisch. Rebecca Gabriel ist eine bemerkenswerte Frau Anfang 40, die nach einem Kreislaufkollaps in die Klinik eingeliefert wird und jegliche Untersuchung verweigert - bald kommt der Grund ans Licht. Rechte: Sat.1

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Klinik am Alex

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