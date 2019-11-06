Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Ja, ich willJetzt ohne Werbung streamen
Klinik am Alex
Folge 8: Ja, ich will
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anna hat sich in Berlin in Therapie begeben und arbeitet jetzt in der Wäscherei der Klinik. Luisa weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Jan Kaminski hat einen Autounfall, bei dem sein Rückenmark schwer gequetscht wird, während seiner Verlobten Jessica Zimmerer außer ein paar Prellungen nichts passiert. Stephan und Luisa haben keine guten Nachrichten für die beiden: Durch die Quetschung könnte Jans Rückenmark irreparabel geschädigt sein. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Alex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12