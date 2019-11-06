Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Klinik am Alex

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ja, ich will

Ja, ich willJetzt ohne Werbung streamen

Klinik am Alex

Folge 8: Ja, ich will

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anna hat sich in Berlin in Therapie begeben und arbeitet jetzt in der Wäscherei der Klinik. Luisa weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Jan Kaminski hat einen Autounfall, bei dem sein Rückenmark schwer gequetscht wird, während seiner Verlobten Jessica Zimmerer außer ein paar Prellungen nichts passiert. Stephan und Luisa haben keine guten Nachrichten für die beiden: Durch die Quetschung könnte Jans Rückenmark irreparabel geschädigt sein. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Alex

Klinik am Alex

Alle 1 Staffeln und Folgen