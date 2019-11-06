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Klinik am Alex

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
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Klinik am Alex

Folge 9: Alles auf eine Karte

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die zwei Jahre alte Nina ist in akuter Lebensgefahr: Aufgrund einer angeborenen Organschwäche leidet sie an Leberinsuffizienz. Jetzt droht die Leber komplett zu versagen - für Rehfeld gibt es nur eine Möglichkeit: Trotz des hohen Risikos will sie Nina einen Teil der Leber ihrer Mutter Felicia transplantieren. Rechte: Sat.1

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