Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
Die wandelbare Martina Hill schlüpft mit vollem Körpereinsatz in die Rolle verschiedenster Frauen und nimmt provokant Klischees auf den Arm.
Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
Martina Hill ist die absolute Knallerfrau. Hemmungslos skizziert die Komödiantin in jeder Staffel von Knallerfrauen altbekannte Frauen-Klischees und führt diese ad absurdum. Ob als Femme Fatale oder als fatal peinliche Freundin, die nicht einparken kann: Jede Folge von Knallerfrauen ist der absolute Knaller. Provokant und auch einfach mal völlig verrückt bewegen sich ihre Frauenfiguren durch reale Alltagssituationen. In einer Folge entblößt Martina Hill als Wonder Woman ihre Brüste. In einer anderen übt sie im Supermarkt mit einer Honigmelone Kugelstoßen. In der nächsten Folge beendet sie den harten Kampf mit einem Spannbetttuch, indem sie es festnagelt.
Sexy Vamp, einfallsreiche Mutter oder taffe Businessfrau
In jeder Folge von Knallerfrauen schlüpft Martina Hill mit vollem Körpereinsatz in die verschiedensten Frauenrollen. Über 40 Locations sorgen für eine realistische Darstellung der vielzähligen Alltagswelten. Dabei beeindruckt Martina Hill durch ihre Gestik und Mimik. Den Durchbruch ihrer Comedy-Karriere schaffte sie als Ensemble-Mitglied der Sendung Switch Reloaded. Die Auftritte in der ZDF-Satiresendung Heute Show katapultierten sie dann in die oberste Liga der deutschen Comedy-Szene. Das ungewöhnliche Auftreten der sechsfachen Gewinnerin des Deutschen Comedypreises im Kontrast zu den eher alltäglichen Reaktionen der anderen Protagonisten führt zu dieser herrlich durchgeknallten Komik. Die Serie Knallerfrauen zerlegt das Paradox der modernen Frau, indem sie die klassischen Vorstellungen der romantischen, perfekten und sexy Frau untergräbt.
Unglaublich wandelbar und nie langweilig
Jede Staffel treibt den Alltagswahnsinn auf die Spitze, denn die Knallerfrauen sind unkontrollierbarer denn je. Wenn sie beim Wii-Spielen verlieren, zerdeppern sie den Fernseher ihres kindlichen Gegners. Wenn sie im Büro verärgert werden, strecken sie ihrem unverschämten Chef den nackten Po ins Gesicht. Sie pfeifen auf Konsequenzen und benehmen sich oft so, dass man sich in Grund und Boden schämen würde. So viel Mut kommt an. Dabei bleibt jede Folge der Sketch-Comedy immer überraschend, ohne vorhersehbare Pointen und vor allen Dingen zum Brüllen komisch.
Die zweite Staffel von Knallerfrauen hat 2012 den Ritterschlag bekommen: Martina Hill und Knallerfrauen haben den deutschen Fernsehpreis für die beste Comedy erhalten. In China erreichte Knallerfrauen sogar eine so große Popularität, dass dort auch eine chinesische Version produziert wurde.
Lust auf mehr bekommen? Dann schau dir ganze Folgen der Sketch-Comedy Knallerfrauen von Martina Hill auf Joyn an.