Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill

Knall auf Fall

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 27.11.2015
Folge 8: Knall auf Fall

22 Min.Folge vom 27.11.2015

Unglaublich wandelbar und mit vollem Körpereinsatz schlüpft Martina Hill in den "Knallerfrauen" wieder in die verschiedensten Frauenrollen. Sie ist mal der sexy Vamp, mal die einfallsreiche Mutter, und mal die vermeintlich taffe Businessfrau. Alles Frauen, die provokant oder absurd und auch einfach mal völlig verrückt ihren Alltag meistern - oder es zumindest versuchen. Dabei immer überraschend und vor allen Dingen zum Brüllen komisch.

