Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 1vom 19.03.2007
Folge 1

Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 19.03.2007Ab 12

Entertainer Sanjay Shihora hat es geschafft: endlich kommt seine Comedy-Show ins Fernsehen, da plötzlich steht Tante Bandhura aus Indien vor der Tür und bittet Sanjay um Aufnahme. Nach dem Tod ihres Mannes hat sich die von traditionellen Werten geprägte Tante an ihren Neffen in Deutschland erinnert. Ihm gab sie seinerzeit Geld, um in Berlin ein indisches Restaurant zu eröffnen und ein ordentlicher Geschäftsmann zu werden ...

