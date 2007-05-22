Staffel 1Folge 10vom 22.05.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 10
46 Min.Folge vom 22.05.2007
Talkgast diesmal: Schauspieler, Synchronsprecher und Mädchenschwarm Tim Sander, der zurzeit in der Sat.1 Telenovela "Verliebt in Berlin" Bruno spielt, aber auch schon bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" eine Rolle hatte. Außerdem zu Gast sind Komiker Gregor Wollny, der unglaubliche Poet und Stand Up Künstler Heinz Gröning, und Jochen Falck, der nicht Pantomime studiert hat, aber trotzdem ein sehr erfolgreicher visueller und phantasievoller Künstler ist...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
0