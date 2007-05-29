Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 11vom 29.05.2007
Joyn Plus
Folge 11

Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 11: Folge 11

45 Min.Folge vom 29.05.2007

In diese Sendung geht es überwiegend um das Thema Hochzeit. Denn nicht nur Sanjay Shihora's Cousine hat sich verlobt, sondern heutiger Talkgast ist Frank Matthée. Er hat mehr Hochzeiten hinter sich, als Gerhard Schröder und Joschka Fischer zusammen, denn er hat seine eigene Sendung auf ProSieben als Hochzeitberater und Weddingplaner. Evi und das Tier sind ebenfalls verheiratet und erfolgreich und stehen heut auf der Bühne. Weiter Gäste sind Volker Strübing, Schreiber wunderbarer Text, und Franziska Traub in der Rolle der Frau Gerlinda...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen