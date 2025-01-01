Staffel 1Folge 12
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 12: Folge 12
45 Min.
Heutiger Talkgast ist Simon Gosejohann. Ab dem Sommer gibt es mit ihm wieder die versteckte Kamera, die "Comedystreet". Er freut sich schon jetzt drauf, denn er hat aus seinen Fehlern gelernt. In der Talkrunde erzählt er wie er zu den Ideen kommt, aber auch von den Wetten die er schon mit Elton schloss. Jetzt will auch Sanjay eine Wette mit ihm eingehen, wer am kann längsten die Luft anhalten und wer kann in einem Zug am meisten Wasser trinkt. Außerdem zu Gast sind der Comedy-Star aus Stuttgart Topas, das Mutitalent Michael Sens und die drei Jungs "Eure Mütter"...
Kookaburra - Der Comedy Club
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
0