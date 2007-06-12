Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 13vom 12.06.2007
Joyn Plus
Folge 13

Folge 13Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 13: Folge 13

45 Min.Folge vom 12.06.2007

Diesmaliger Talkgast im Kookaburra Comedy-Club ist Maike von Bremen. Sie startete ihre Karriere als Kleinkunst-Comedian, doch mittlerweile spielt sie in Deutschlands erfolgreichster Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit. Ebenfalls eine Kleinkunst-Karriere startete Volker Strübing, doch heute trägt er einige Lieder und Text vor. Weitere Gäste sind K.M. Sting und Evi und das Tier...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen