Staffel 1Folge 13vom 12.06.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 13
45 Min.Folge vom 12.06.2007
Diesmaliger Talkgast im Kookaburra Comedy-Club ist Maike von Bremen. Sie startete ihre Karriere als Kleinkunst-Comedian, doch mittlerweile spielt sie in Deutschlands erfolgreichster Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit. Ebenfalls eine Kleinkunst-Karriere startete Volker Strübing, doch heute trägt er einige Lieder und Text vor. Weitere Gäste sind K.M. Sting und Evi und das Tier...
