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Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 14vom 19.06.2007
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Folge 14

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Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 14: Folge 14

46 Min.Folge vom 19.06.2007

Die drei Jungs von "Fourschlag" beeindrucken in dieser Folge als erster Comedy Akt die Zuschauer mit außergewöhnlichen musikalischen Einlagen. Außerdem hat der diesmaliger Talkgast bereits 10 Jahre im Knast gesessen und ist jetzt auf freien Fuß: Katy Karrenbauer erzählt unter anderem von den Schwierigkeiten den Charakter in der Fernsehserie "Frauenknast" zu spielen. Weitere Gäste sind der Kleinkünstler Jochen Falck und Tube, der einen selbstverfassten Text vorträgt...

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Kookaburra - Der Comedy Club

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