Staffel 1Folge 15vom 26.06.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 15: Best of Staffel 1 - Teil 1
46 Min.
In dieser Folge des Kookaburra Comedy Clubs hat Sanjay Shihora aus 14 Folgen ein Best of zusammengestellt. Mit dabei sind: Carl Einar Häckner, Tube, Spider, Eure Mütter, Ausbilder Schmidt, Katy Karrenbauer und Simon Gosejohann...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Comedy