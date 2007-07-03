Staffel 1Folge 16vom 03.07.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 16: Best of Staffel 1 - Teil 2
45 Min.Folge vom 03.07.2007
Für den zweiten Teil des Best of Kookaburra Comedy Club hat Sanjay Shihora wieder aus 14 Folgen das Beste zusammengestellt. Mit dabei sind: René Marik, Horst Evers, Jochen Falck, Michael Sens, Lilo Wanders, Tim Sander und Meera Shankar ...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
0