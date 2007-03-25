Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 2vom 25.03.2007
Folge 2

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 2: Folge 2

46 Min.Folge vom 25.03.2007Ab 12

In dieser Folge empfängt Sanjay Shihora wieder hochklassige Stand-Up Comedians in seinem Club. Mit einer musikalischen Vorführung der besonderen Art beeindruckt Carl Einar Häckner das Publikum. Zu Gast im Talk: Lilo Wanders ...

