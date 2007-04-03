Staffel 1Folge 3vom 03.04.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 3
45 Min.Folge vom 03.04.2007Ab 12
Wieder verbindet der Gastgeber und Moderator Sanjay Shihora aus Indien die Elemente einer Comedy-Bühnenshow mit Talk und Sitcom in dem Berliner Kookaburra-Club. Diesmalige prominente Gäste sind Sammy Tavalis, der mit vollem Körpereinsatz einen brasilianischen Rhythmus zum Besten gibt, Talkgast Fredi Bobic mit dem er über Fußball talkt, der Kleinkunstentertainer Hieronymus und die beiden Standupkünstler Thomas Nicolai und Kai Eickermann ...
Kookaburra - Der Comedy Club
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
