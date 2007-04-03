Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 3vom 03.04.2007
Joyn Plus
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 3: Folge 3

45 Min.Folge vom 03.04.2007Ab 12

Wieder verbindet der Gastgeber und Moderator Sanjay Shihora aus Indien die Elemente einer Comedy-Bühnenshow mit Talk und Sitcom in dem Berliner Kookaburra-Club. Diesmalige prominente Gäste sind Sammy Tavalis, der mit vollem Körpereinsatz einen brasilianischen Rhythmus zum Besten gibt, Talkgast Fredi Bobic mit dem er über Fußball talkt, der Kleinkunstentertainer Hieronymus und die beiden Standupkünstler Thomas Nicolai und Kai Eickermann ...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen