Staffel 1Folge 5vom 17.04.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 5: Folge 5
46 Min.Folge vom 17.04.2007Ab 12
Ist Gabrielle Scharnitzky, die in "Verliebt in Berlin" die Sophie von Brahmberg spielt, im wahren Leben auch die Böse? Als Talkgast im Kookaburra-Club spricht die gelernte Reiseverkehrskauffrau darüber, wie ihr Leben verlaufen ist und wie sie bei Verliebt in Berlin gelandet ist. Zur weiteren Unterhaltung liest Horst Evers eine Geschichte vor, die sich inhaltlich mit der Gesamtsituation auseinandersetzt, verbindet Kai Eichermann Electric Boogaloo, Breakdance und Slapsticks und es tritt der schwäbische Komiker und Künstler Otto Kuhnle auf...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12