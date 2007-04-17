Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 5vom 17.04.2007
46 Min.Folge vom 17.04.2007Ab 12

Ist Gabrielle Scharnitzky, die in "Verliebt in Berlin" die Sophie von Brahmberg spielt, im wahren Leben auch die Böse? Als Talkgast im Kookaburra-Club spricht die gelernte Reiseverkehrskauffrau darüber, wie ihr Leben verlaufen ist und wie sie bei Verliebt in Berlin gelandet ist. Zur weiteren Unterhaltung liest Horst Evers eine Geschichte vor, die sich inhaltlich mit der Gesamtsituation auseinandersetzt, verbindet Kai Eichermann Electric Boogaloo, Breakdance und Slapsticks und es tritt der schwäbische Komiker und Künstler Otto Kuhnle auf...

