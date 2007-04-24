Staffel 1Folge 6vom 24.04.2007
45 Min.Folge vom 24.04.2007Ab 12
In dieser Folge kommt Schwung in den Kookaburra-Club, denn das Glas Blas Sing Quintett ist zu Gast und unterhält das Publikum mit Flaschenmusik die sich hören lassen kann. Trotzdem kommt der Gastgeber Sanjay Shihora noch zu seinem Gespräch mit Annabelle Mandeng, einem Allroundtalent, denn sie ist neben Moderatorin und Schauspielerin seit neustem auch Modedesignerin. Außerdem treten der Amerikaner Jeff Hess, der die Reinkarnation von Al Pacino verkörpert, und der Kabarettist Sebastian Krämer auf der Showbühne auf ...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12