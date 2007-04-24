Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6vom 24.04.2007
Folge 6

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 6: Folge 6

45 Min.Folge vom 24.04.2007Ab 12

In dieser Folge kommt Schwung in den Kookaburra-Club, denn das Glas Blas Sing Quintett ist zu Gast und unterhält das Publikum mit Flaschenmusik die sich hören lassen kann. Trotzdem kommt der Gastgeber Sanjay Shihora noch zu seinem Gespräch mit Annabelle Mandeng, einem Allroundtalent, denn sie ist neben Moderatorin und Schauspielerin seit neustem auch Modedesignerin. Außerdem treten der Amerikaner Jeff Hess, der die Reinkarnation von Al Pacino verkörpert, und der Kabarettist Sebastian Krämer auf der Showbühne auf ...

