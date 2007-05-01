Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 1Folge 7vom 01.05.2007
Joyn Plus
Folge 7

Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 7: Folge 7

45 Min.Folge vom 01.05.2007

Die erfolgreiche Marathonläuferin Kathrin Weßel ist heute zu Gast im Comedy-Club. Sie legte in ihrer Karriere mehr Kilometer zu Fuß zurück als andere in ihrem gesamten Leben. Jetzt erzählt sie aus ihrer Marathonzeit und gibt auch den ein oder anderen Tipp für Einsteiger. Weitere Gäste sind der Dichter und Schreiber Horst Evers und Spider, sowie der schrägste Vogel der Comedy-Branche Otto Kuhnle...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen