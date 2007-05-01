Staffel 1Folge 7vom 01.05.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 7
45 Min.Folge vom 01.05.2007
Die erfolgreiche Marathonläuferin Kathrin Weßel ist heute zu Gast im Comedy-Club. Sie legte in ihrer Karriere mehr Kilometer zu Fuß zurück als andere in ihrem gesamten Leben. Jetzt erzählt sie aus ihrer Marathonzeit und gibt auch den ein oder anderen Tipp für Einsteiger. Weitere Gäste sind der Dichter und Schreiber Horst Evers und Spider, sowie der schrägste Vogel der Comedy-Branche Otto Kuhnle...
