Staffel 1 Folge 8 vom 08.05.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 8
46 Min. Folge vom 08.05.2007
Heute ist Meera Shankar, die indische Botschafterin, zu Gast im Kookaburra-Club. Sanjay Shihora spricht mit ihr über die indische und deutsche Kultur und wie man überhaupt Botschafterin wird. Für die Unterhaltung sorgen Sebastian Krämer, mit Musik am Klavier und einem kleinen Gedicht, Elvira Schlonzke, mit ihrem frechen Berliner-Humor, und Jeff Hess, der auch heute mit seinen Sportgeräten im Club vorbeischaut...
Kookaburra - Der Comedy Club
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
0