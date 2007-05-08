Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8vom 08.05.2007
46 Min.Folge vom 08.05.2007

Heute ist Meera Shankar, die indische Botschafterin, zu Gast im Kookaburra-Club. Sanjay Shihora spricht mit ihr über die indische und deutsche Kultur und wie man überhaupt Botschafterin wird. Für die Unterhaltung sorgen Sebastian Krämer, mit Musik am Klavier und einem kleinen Gedicht, Elvira Schlonzke, mit ihrem frechen Berliner-Humor, und Jeff Hess, der auch heute mit seinen Sportgeräten im Club vorbeischaut...

