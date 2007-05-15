Staffel 1Folge 9vom 15.05.2007
Bis lang hatte der Kookaburra Comedy-Club mit Steven Spielberg nichts gemeinsam. Aber der heutige Gast Wilhelm Manske spielte in seinem Film "Schindlers Liste" mit. Außerdem ist Wilhelm Manske im Film "Lautlos" zu sehen, viele kennen ihn aber aus "Verliebt in Berlin", wo er "Friedrich Seidel" spielt. Unterhaltungsgäste sind "Eure Mütter", der Poet und Dichter Christian von Aster und Michael Sens...
