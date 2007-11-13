Staffel 2Folge 1vom 13.11.2007
Kookaburra - Der Comedy Club
43 Min.Folge vom 13.11.2007Ab 12
In der neuen Staffel von Kookaburra präsentiert der indische Gastgeber Sanjay Shihora wieder prominentente Gäste in seinem Comedy Club. Das ist dieses Mal unter anderen der Komiker Bodo Bach mit seinem charakteristischen hessischen Dialekt und seiner Schirmmütze ...
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12