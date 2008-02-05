Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 2Folge 11vom 05.02.2008
Joyn Plus
Folge 11

Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 11: Folge 11

44 Min.Folge vom 05.02.2008Ab 12

Sanjays Vater Sarub beschwert sich, weil er wie ein Kleinkind behandelt wird. Alle wollen sich einmischen, weil er einen neuen Kumpel kennegelernt hat. Doch dieser stellt sich für ihn aber als Verräter heraus und von da an streiten sie sich ununterbrochen. In der Sendung ist dieses Mal unter anderem Schauspielerin Miranda Leonhardt zu Gast. Und die gewährt interessante Einblicke hinter die Kulissen von "Alles ausser Sex" ...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen