Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 2Folge 12vom 12.02.2008
Joyn+
Folge 12

Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 12: Folge 12

46 Min.Folge vom 12.02.2008Ab 12

Sanjay ist im Stress: Für die Show hat ein Comedian abgesagt. Dass nun unbedingt seine Freundin stattdessen auftreten will, lindert seine Sorgen nicht unbedingt. Allerdings stellt sie sich gar nicht so schlecht an. Zu Gast ist unter anderem die Schauspielerin Carolin Kebekus ...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen