Staffel 2Folge 12vom 12.02.2008
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Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 12: Folge 12
46 Min.Folge vom 12.02.2008Ab 12
Sanjay ist im Stress: Für die Show hat ein Comedian abgesagt. Dass nun unbedingt seine Freundin stattdessen auftreten will, lindert seine Sorgen nicht unbedingt. Allerdings stellt sie sich gar nicht so schlecht an. Zu Gast ist unter anderem die Schauspielerin Carolin Kebekus ...
Alle Staffeln im Überblick
Kookaburra - Der Comedy Club
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Comedy