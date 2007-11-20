Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 2Folge 2vom 20.11.2007
Umrahmt von seinem chaotischen Alltagsleben versucht Clubbetreibers Sanjay Shihora auch in dieser Woche wieder eine gute Show auf die Beine zu stellen. Allerdings fehlt im zur Zeit die nötige Lockerheit. Da hilft nur ein Mental-Trainer, schließlich muss er ja gut auf seinen Stargast, den Berliner Profiboxer Oktay Urkal, vorbereitet sein ...

