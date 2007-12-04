Staffel 2Folge 4vom 04.12.2007
Folge 4Jetzt ohne Werbung streamen
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 4: Folge 4
45 Min.Folge vom 04.12.2007Ab 12
Sanjays Tante findet unter dem Sofa ein Schmuddelheft. Natürlich will sie sofort herausfinden wer dafür verantwortlich ist. Hauptverdächtiger ist Sanjay selbst, der vergeblich versucht seine Unschuld zu beteuern. Eigentlich keine guten Vorraussetzungen für die Show am Abend, aber mit einem Stargast wie Ruth Moschner kann ja nichts schief gehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Kookaburra - Der Comedy Club
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12