Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 2Folge 5vom 11.12.2007
Joyn Plus
Folge 5

Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 5: Folge 5

45 Min.Folge vom 11.12.2007Ab 12

Shanti hat plötzlich sehr zur Verwunderung der restlichen Familie einen Putzfimmel. Und auch Sanjays Frau will ihren Ehegatten endlich mal zu etwas mehr Einsatz im Haushalt bewegen. Dieser sieht sich dadurch aber in seiner Ehre als Mann verletzt. Unterstützung erhofft er sich vom Stargast in dieser Folge, dem deutschen Schauspieler und Musiker Hanno Friedrich ...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen