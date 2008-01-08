Staffel 2Folge 7vom 08.01.2008
Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 7: Folge 7
44 Min.Folge vom 08.01.2008Ab 12
Die Götter haben dem Großvater erzählt, das Sanjay und Svenja Nachwuchs erwarten. Der völlig überraschte Vater in spe ist total begeistert während seine Frau eher skeptisch ist. Ob die Götter wirklich recht haben? Zu Gast in der Show sind dieses Mal unter anderem VIVA-Moderator Klaas Häufer-Umlauf und Jochen Falk ...
Alle Staffeln im Überblick
Kookaburra - Der Comedy Club
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12