Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Kookaburra - Der Comedy Club

Staffel 2Folge 7vom 08.01.2008
Joyn Plus
Folge 7

Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen

Kookaburra - Der Comedy Club

Folge 7: Folge 7

44 Min.Folge vom 08.01.2008Ab 12

Die Götter haben dem Großvater erzählt, das Sanjay und Svenja Nachwuchs erwarten. Der völlig überraschte Vater in spe ist total begeistert während seine Frau eher skeptisch ist. Ob die Götter wirklich recht haben? Zu Gast in der Show sind dieses Mal unter anderem VIVA-Moderator Klaas Häufer-Umlauf und Jochen Falk ...

Alle Staffeln im Überblick

Kookaburra - Der Comedy Club

Kookaburra - Der Comedy Club

Alle 3 Staffeln und Folgen