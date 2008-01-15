Staffel 2Folge 8vom 15.01.2008
Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 8: Folge 8
45 Min.Folge vom 15.01.2008Ab 12
Sanjays Schwester trifft sich in letzter Zeit sehr oft mit einem gewissen Lukas. Doch sie beteuert, dass der 16-jährige nur ein guter Freund ist. Tatsächlich hat er sich aber in sie verliebt und umwirbt sie nun. Wie soll sie ihn jetzt nur wieder loswerden?
Alle Staffeln im Überblick
Kookaburra - Der Comedy Club
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12