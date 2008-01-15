Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 8vom 15.01.2008
Sanjays Schwester trifft sich in letzter Zeit sehr oft mit einem gewissen Lukas. Doch sie beteuert, dass der 16-jährige nur ein guter Freund ist. Tatsächlich hat er sich aber in sie verliebt und umwirbt sie nun. Wie soll sie ihn jetzt nur wieder loswerden?

