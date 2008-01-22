Staffel 2Folge 9vom 22.01.2008
Kookaburra - Der Comedy Club
Folge 9
46 Min.Folge vom 22.01.2008Ab 12
Der praktizierender Comedy-Guru Sanjay versucht sich diese Woche als Dichter. Der Rest der Familie ist von seinen Künsten allerdings gar nicht beeindruckt. Gerade seine Freundin Svenja leidet darunter. Aber sie hat eine Lösung parat: Bauchtanz. Untertützt wird sie dabei von Michaela Schaffrath ...
Kookaburra - Der Comedy Club
Genre:Unterhaltung, Comedy, Talk
Altersfreigabe:
12