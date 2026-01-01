Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars
Zwei Reality-Stars treten gegeneinander an, um denselben Kuchen zu backen - und das unter einem besonderen Motto oder mit einem überraschenden Twist. Gebacken wird gleichzeitig an zwei unterschiedlichen Orten. Währenddessen kommentieren die Stars den Fortschritt ihres Gegenübers gewohnt bissig, charmant und mit einer ordentlichen Portion Ironie. Wer behält die Nerven? Wer sorgt für Chaos? Und wer holt sich den süßen Sieg? Die Zuschauer entscheiden, wer das Backbattle gewinnt.
