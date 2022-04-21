Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Johann Lafer & Anthony SarpongJetzt kostenlos streamen
102 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 6
In der dritten Folge "Kühlschrank öffne dich!" 2022 bekommt Hanna Reder aus dem Heim-Team einen neuen Partner an ihrer Seite. Gemeinsam mit Alexander Herrmann entwickelt sie innovative Gerichte und bringt die Herausforderer Anthony Sarpong und Johann Lafer mächtig ins Schwitzen! Aber auch die haben überraschende Einfälle.
Genre:Kochen, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi
Enthält Produktplatzierungen