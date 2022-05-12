Lisa Angermann & Alexander Herrmann Vs. Frank Buchholz & Pia-Engel NixonJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 6: Lisa Angermann & Alexander Herrmann Vs. Frank Buchholz & Pia-Engel Nixon
97 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 6
Gemeinsam treten Lisa Angermann und Alexander Herrmann gegen das Herausforderteam Frank Buchholz und Pia-Engel Nixon an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Köch:innen-Ehre! Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer:innen der jeweiligen Kühlschränke.
