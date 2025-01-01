Laid-Back Camp
2 StaffelnAb 16
2 StaffelnAb 16
Laid-Back Camp
Die Oberschülerin Nadeshiko beschließt, den berühmten Fuji-Vulkan zu besteigen. Mitten auf der Strecke verunglückt sie mit ihrem Fahrrad bei schlechtem Wetter und wird bewusstlos. Als sie wieder aufwacht, kümmert sich Camperin Rin um das Mädchen. Gemeinsam sitzen sie am Lagerfeuer, lassen sich Nudeln schmecken und hecken allerhand Abenteuer in der Wildnis aus.
Genre:Anime
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland