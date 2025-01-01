LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition
1 StaffelAb 12
LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition
Nico und Omid stürzen sich ins ultimative Abenteuer: den Gumball 3000! 5000 Kilometer quer durch Europa, von Istanbul bis Ibiza. Auf der wohl krassesten Rallye der Welt warten nicht nur Luxuskarossen und legendäre Partys, sondern auch geheime Challenges und ein mysteriöser Schatz. Wer ihn knackt, gewinnt einen Preis, der so kostbar ist, dass er mit keinem Geld der Welt zu kaufen ist.
Genre:Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© COMBINE Management GmbH