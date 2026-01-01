Land zwischen Oder und Newa
Diese dreiteilige Filmreise erzählt von spannenden Geschichten und atemberaubender Natur, von Mythen, Menschen und verschiedensten Nationen im Gestern und Heute... alle verbunden über das "mare balticum". Die Deutschen sagen zu ihm Ostsee, die Balten Westsee. Es hat Land und Mensch geformt... und prägt noch heute Alltag, Wirtschaft und Kultur. Für manchen Deutschen ist dieser östliche Küstenabschnitt noch immer ein Stück Heimat, die man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder aufsuchen kann... die neue, ungeahnte Chancen bietet. Über Danzig, Riga, Tallin und die Inseln Estlands bis nach St. Petersburg - vorgestellt in überraschenden, auch kuriosen Geschichten und faszinierenden Bildern. Auf einer abenteuerlichen Reise mit einem kleinen Segelboot - 1.600 Kilometer der Ostseeküste nordostwärts folgend - über sechs Ländergrenzen hinweg.