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Late Night Berlin - Summer Best Of

Episode 16 - Summer Best Of

ProSieben FUNStaffel 2021Folge 16vom 02.06.2021
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Late Night Berlin - Summer Best Of

Folge 16: Episode 16 - Summer Best Of

57 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12

Das Beste vor den großen Ferien: Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt präsentieren kurz vor der Sommerpause die besten "Late Night Berlin"-Momente und Studioaktionen aus 2021. In seiner Late-Night-Show spricht Klaas über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien.

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