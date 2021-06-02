Episode 16 - Summer Best OfJetzt ohne Werbung streamen
Late Night Berlin - Summer Best Of
Folge 16: Episode 16 - Summer Best Of
57 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12
Das Beste vor den großen Ferien: Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt präsentieren kurz vor der Sommerpause die besten "Late Night Berlin"-Momente und Studioaktionen aus 2021. In seiner Late-Night-Show spricht Klaas über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien.
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - Summer Best Of
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021: ProSieben