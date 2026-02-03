Einsatzgebiet Kühlungsborn: Atemnot nach WespenstichJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 03.02.2026: Einsatzgebiet Kühlungsborn: Atemnot nach Wespenstich
44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.
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Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4, Season 4-6: SAT.1 & © Season 1-2: Sat.1