Lemondreams
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Lemondreams
Dein Podcast für Inspiration und Mut Schenkt dir das Leben Zitronen, dann mach Limonade daraus! Dieser Gedanke hat mich inspiriert, meinen Podcast "lemondreams" zu nennen. Auch in meinem Leben lief nicht immer alles glatt. Einige Schicksalsschläge haben mich tief getroffen, aber meine mentale Stärke und mein unerschütterlicher Optimismus haben mir geholfen, aus jeder Situation das Beste zu machen. In "lemondreams" interviewe ich außergewöhnliche Persönlichkeiten mit bewegenden Lebensgeschichten. Auch in ihrem Leben lief nicht alles rund. Dennoch haben sie ihren Weg gefunden und sich von Herausforderungen, Zweifeln und Schicksalsschlägen nicht entmutigen lassen. Ihr Erfolg spricht für sich: Jeder von uns hat es in der eigenen Hand, ob das Leben sauer wie eine Zitrone oder süß wie Limonade ist. Lass dich von den Geschichten meiner Gäste berühren, ermutigen und inspirieren. Entdecke die Kraft, die in jedem von uns steckt, und lerne, die positiven Chancen in jeder Lebenssituation zu erkennen und zu nutzen. Abonniere "lemondreams" und verwandle deine Zitronen in köstliche Limonade!