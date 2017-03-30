Lenßen klärt auf
Folge 6: Urlaub und Feuer
45 Min.Folge vom 30.03.2017Ab 12
Wer haftet, wenn die Einkaufstüte reißt und kann ich reduzierte Ware umtauschen? Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet Ingo Lenßen heute für Sie. Er klärt mit Hilfe der Feuerwehr München, wo im Haushalt Gefahren lauern und wie Sie sich bei einem Brand in Sicherheit bringen. Und auch diese Woche zeigt Ihnen Ingo Lenßen gemeinsam mit dem LKA Bayern, wie Sie sich vor Betrügern im Netz und im Alltag schützen können.
Lenßen klärt auf
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold