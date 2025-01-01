Lenßen & Partner
Folge 21: Blutiger Schnee
22 Min.Ab 12
Otto Krüger, Leiter eines Krimiverlages, hat ein Problem: Seine Lieblingsautorin Tara Winter hat sich auf eine einsame Hütte zurückgezogen, um dort ihr neues Buch zu vollenden. Nun hat sie sich seit längerer Zeit nicht gemeldet, und der Verlagsleiter macht sich Sorgen. Als die Ermittler bei der Hütte ankommen, bietet sich ein Bild des Grauens: Vor dem Kamin finden sie Blutspuren, im Badezimmer eine geheimnisvolle Botschaft: "Du bist tot!" - und von der Autorin keine Spur.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1