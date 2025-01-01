Lenßen & Partner
Folge 3: Richter ohne Gewissen
22 Min.Ab 12
Gesine Albers schlimmster Alptraum liegt erst wenige Stunden zurück, als sie Ingo Lenßen um Hilfe bittet: Ihr Sohn Christopher, gerade 18 Jahre alt, ist am Morgen desselben Tages bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Die Mutter glaubt weder der Polizei noch ihrem Mann Clemens, die Christophers unzureichende Fahrpraxis als Begründung für den Unfall anführen. Für die Mandantin steckt geplanter Mord dahinter.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
