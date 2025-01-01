Zum Inhalt springenBarrierefrei
Taxifahrt ins Grauen

SAT.1Staffel 3Folge 11
Folge 11: Taxifahrt ins Grauen

22 Min.Ab 12

Als Ingo Lenßen in ein Taxi steigen will, fällt ihm der Fahrer Lorenz Häusler bewusstlos in die Arme. Er kommt zu sich und erzählt, dass er Opfer eines Überfalls wurde - die Tageseinnahmen sind weg! Es stellt sich heraus, dass der Täter schon öfter aktiv war: Er lockt sein Opfer in eine verlassene Gegend und schlägt dann zu.

