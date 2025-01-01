Lenßen & Partner
Folge 55: Giftige Sexspiele
22 Min.Ab 12
Nils Rath, Sohn eines bekannten Krebsforschers, ist in Sorge um seinen Vater Otto: Ein ungeklärter schwerer Autounfall und der Verdacht der Firmenspionage im eigenen Labor veranlassen ihn, sich Ingo Lenßen anzuvertrauen. Bei den Ermittlungen geraten Katja Hansen und Tekin Kurtulus in eine lebensgefährliche Situation: Auf den Professor wird mit einer Giftschlange ein Mordanschlag verübt ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1