Folge 57: Parmigiana - Ein absoluter Klassiker
12 Min.Folge vom 01.02.2025
Let it cook: Parmigiana ist ein traditionelles italienisches Gericht, das aus panierten und frittierten Auberginenscheiben besteht.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© letitcook