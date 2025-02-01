Rinderfilet im Blätterteig - Filet Wellington mal andersJetzt kostenlos streamen
Letitcook, auch du kannst kochen
Folge 66: Rinderfilet im Blätterteig - Filet Wellington mal anders
14 Min.
Let it cook: Filet Wellington besteht aus einem Rinderfilet, das in Blätterteig eingewickelt und im Ofen gebacken wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Letitcook, auch du kannst kochen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© letitcook