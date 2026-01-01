Letitcook Classics
1 StaffelAb 0
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Letitcook Classics
Letitcook Classics ist die Sammlung der beliebtesten und zeitlosen Kochvideos aus dem Letitcook-Archiv. Als erste rein auf Videos basierende Online-Kochschule zeigt Letitcook dir Schritt für Schritt, wie wirklich jeder kochen lernen kann - einfach, verständlich und direkt in der eigenen Küche. In dieser Classics-Reihe stehen die älteren Episoden im Mittelpunkt: echte Klassiker, bewährte Rezepte und Gerichte, die bis heute überzeugen. Ideal zum Nachkochen, Wiederentdecken und Genießen.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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