LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – zurück an die Weltspitze?Jetzt kostenlos streamen
LINDA ZERVAKIS.
Folge vom 16.03.2026: LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – zurück an die Weltspitze?
88 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Deutschland. Das Ingenieurs-Büro der Welt. Exportweltmeister. Eine der größten Volkswirtschaft der Welt. Doch seit ein paar Jahren stottert der Wachstumsmotor. Linda Zervakis fragt sich, warum die Wirtschaft eigentlich immer wachsen muss? Und wie unsere Wohlstandsgesellschaft auf die Veränderungen reagiert? Woran arbeiten unsere Erfinder und Entwickler gerade? Linda Zervakis begibt sich auf die Suche nach den nächsten großen Zukunftsideen Made in Germany ...
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben