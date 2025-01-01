Lip Sync Stories
In dem neuen Comedy-Format erzählen Promis bisher unbekannte Anekdoten aus ihrem Leben. Parallel dazu spielen Schauspieler*innen die Geschichte lippensynchron nach.
Lippensynchrone Comedy-Kunst: Die wohl verrückteste Show des Jahres
Was ergibt folgende Formel? Zehn Episoden, neun prominente Zuschauer-Lieblinge, die ihre verrücktesten Anekdoten erzählen und eine ganze Reihe starker Schauspieler? Richtig - ein neues Joyn Original: Die Lip Sync Stories. Eines der lustigsten Formate der letzten Jahre und das Comedy Highlight Anfang Januar 2023 - nur auf Joyn.
Bei Lip Sync Stories erzählen die Promis ihre Geschichten vordergründig in einem kleinen privaten Setting. Aber dabei bleibt es natürlich nicht, denn das kann ja jeder. Hier ist das Ganze ist auf eine völlig neue Art und Weise inszeniert worden. Der Clou des Formats ist, dass die entscheidenden Szenen hochwertig und schwungvoll von Schauspieler*innen in Szene gesetzt werden - Natürlich mit einer hübschen Portion extra Drama.
Während der Erzähler also einfach weiter redet und auch alle vorkommenden Rollen selber spricht, siehst du wie das Schauspieler-Ensemble das Geschehen lippensynchron mit dem Originalton des Star-Erzählers wiedergibt.
Unter anderem hauchen folgende Schauspieler und Schauspielerinnen den Geschichten Leben ein: Daniela Galbo, Oliver Beerhenke, Beate Constanze Pitronik, Manfred Abholzer, Franzi Wanninger, Johann Lang und Norman Cöster.
Die witzigsten Promi-Storys des Jahres
Mit am Start sind:
- der beliebten Reality-Star Evelyn Burdecki
- die scharfzüngigen Entertainerin Désirée Nick
- der musikalische Influencer Twenty4Tim, -
- der allwissende Komiker Bernhard Hoëcker
- das Model Alena Gerber
- die YouTube-Legenden erster Stunde Heiko und Roman Lochmann
- die Stand-up-Comedienne Negah Amiri
- und seine Hoheit, der König des Internets, Jens “Knossi” Knossalla
Jeder der Star-Teilnehmer gibt bei Lyp sync Stories seine witzigste und bisher geheimste Anekdote zum Besten.
Was dich erwartet? Eine ganze Reihe haarsträubender Episoden voller durchgeknallter Erlebnisse. So explodiert zum Beispiel bei Evelyn Burdecki der Fruchtsaft und Oma Gerber näht Alina einen alten Fetzen von Kleid für die anstehende Misswahl. Bei den Lochis kommt es zu einer allgemeinen Verwirrung und in einer Episode geht es um die die geklaute Unterschrift der jordanischen Prinzessin. Während die beschwipste Désirée Nick die Auswirkungen von Kakao mit ordentlich Schuss in der finnischen Wildnis kennen lernt. Klingt verrückt? Ist es und soll es auch sein!
Sei dabei, wenn die bisher noch nie preisgegebenen Anekdoten der Stars zum Leben erweckt werden und in unnachahmlicher Art und Weise nachgespielt werden. Lip Sync Stories ist der Comedy-Spaß des Jahres und startet am 5. Januar mit wöchentlich einer neuen Folge nur auf Joyn.