Loudermilk

Don't Go Away Mad (Just Go Away)

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10
Don't Go Away Mad (Just Go Away)

Folge 10: Don't Go Away Mad (Just Go Away)

29 Min.Ab 12

Sam erfährt, dass sein Vater gestorben ist. Gemeinsam mit Pater Michael plant er dessen Beerdigung. Claire sucht sich indes eine eigene Wohnung. Sie hat einen Job, studiert und ist seit einiger Zeit clean. Sam traut ihr dennoch nicht zu, allein zu leben. Doch offensichtlich will er einfach nicht auf sie als gute Freundin verzichten. Dabei ahnt er nicht, dass er bald schon einen ganz anderen Mitbewohner bekommen wird.

