Loudermilk
Folge 2: Cruel to Be Kind
29 Min.Ab 12
Sams Wohnung versinkt im Chaos, und deswegen verlangt er von Claire, für Ordnung zu sorgen. Seitdem er von seinem besten Freund Ben maßlos enttäuscht wurde, schottet er sich vollkommen ab und widmet sich nur noch seinem neuen Buch. Claire lässt sich derweil auf ein Date mit einem Teilnehmer der Selbsthilfegruppe ein.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
