Loudermilk

Cruel to Be Kind

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2
Cruel to Be Kind

Loudermilk

Folge 2: Cruel to Be Kind

29 Min.Ab 12

Sams Wohnung versinkt im Chaos, und deswegen verlangt er von Claire, für Ordnung zu sorgen. Seitdem er von seinem besten Freund Ben maßlos enttäuscht wurde, schottet er sich vollkommen ab und widmet sich nur noch seinem neuen Buch. Claire lässt sich derweil auf ein Date mit einem Teilnehmer der Selbsthilfegruppe ein.

Loudermilk
ProSieben FUN
Loudermilk

Loudermilk

